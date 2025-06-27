CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Hiçbir koşulda yol ve mücadele arkadaşlarımızın özgürlüğünü pazarlık konusu yapmadık, yapmayacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşknaı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara cevap verdi.

Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 15,5 milyon oyla CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak halkımız tarafından görevlendirilmiştir. Ekrem İmamoğlu, mevcut iktidarı yenecek ve Türkiye’nin sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanı adayı olduğu için siyasi rakibi tarafından zindana atılmıştır. Yani; esaret altında olan, yalnızca bir kişi değil, milletimizin iradesi, egemenliği ve gelecek umutlarıdır. Ekrem Başkanımız, şu an tutsak edildiği Silivri zindanında, memleketimizin yaşadığı sıkıntılara merhem olacak hükümet programımız üzerinde çalışmaktadır.

Bugün yaşadığımız hukuk krizinin, ekonomik krizin, güvenlik krizinin, sosyal krizin tek sorumlusu mevcut adaletsizlik rejimidir. Ekrem İmamoğlu’nun ve başkanlarımızın tutukluluğu ülke ekonomisini, demokrasiyi, toplumsal barışı etkilediği için Türkiye’nin meselesidir. Tüm siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye; bereketli, huzurlu ve umutlu bir Türkiye’dir. Bu nedenlerle, hiçbir koşulda yol ve mücadele arkadaşlarımızın özgürlüğünü pazarlık konusu yapmadık, yapmayacağız, yaptırmayacağız."