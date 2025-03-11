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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade için adliyeye geldi

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ifade verecek.

Güncel
  • 11.03.2025 11:46
  • Giriş: 11.03.2025 11:46
  • Güncelleme: 11.03.2025 11:51
Kaynak: DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade için adliyeye geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Özgür Çelik, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

Çelik, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapacaklarını kaydetti.

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