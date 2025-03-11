CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi karşısında toplanan grubun kolluk güçlerine mukavemet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Özgür Çelik, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, savcılıktaki ifadesinde, "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. CHP İstanbul örgütü olarak belediye başkanımıza destek olmak için Çağlayan’daki basın açıklamasına gittik. Çağlayan’da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki bir alanda yani metro girişinde toplandık" dedi.

"MUKAVEMETİMİZ OLMADI"

"İfadenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklaması yapacaktı" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Toplanma alanına yüz binlerce insan geldiğinden basın açıklamasının duyulması için milletvekillerimiz ses aracını alana getirmek istediler. Bu ses aracının önüne TOMA çekilmek suretiyle alana aracın gelmesi engellendi. Bunun üzerine yetkili kolluk güçleriyle TOMA’nın kaldırılarak alana ses sisteminin gelmesi için müzakere ettik. TOMA ile yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğunu, bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını, basın açıklamasını engellemenin hukuka aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık. Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeniyle basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük.Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz, fiili bir hareketimiz olmadı."

"GÖRÜNTÜLERDEN AÇIKÇA ANLAŞILIYOR"

Çelik, ifadesinde şunları söyledi: "Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. Zaten etrafımı vatandaş sardığı için polisle birebir bir temasın olması da mümkün değildir. Yürüyüşümü sürdürdüm ve otobüse ulaştım. Ben otobüse ulaştıktan sonra, otobüs üzerinden kolluk güçlerine vatandaşın önünü açmaları gerektiğini, vatandaşa da polisle karşı karşıya gelmemeleri gerektiğini anons ettim. Kolluk kuvvetleri herhangi bir dağılın anonsu yapmadan basın açıklamasına gelen insanları dağıtmak için biber gazı sıktığından herkes bir yere savruldu. Sonrasında insanlar otobüsün etrafına geldiler."

Çelik, ifadesinin devamında, "31 Ocak günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun adliye çıkışında basın açıklaması yapması engellenmeye çalışılmıştır. Asıl bu durum kanuna aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.