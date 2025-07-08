CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 2023 yılındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara" ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesinin alınmasına yönelik Emniyet'e talimat verildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK‘in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için İstanbul'da Ataköy Beşinci Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özgür Çelik, tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sabah İstanbul'un çeşitli ilçelerinden telefonlar aldım. 'Başkanım bizi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ve Gayrettepe'de ifadeye davet ettiler' diye. Hemen partimizin Hukuk Komisyonu ile avukatlarımızla görüştüm. Tespitleri yapın dedim, kaç kişiyi ifadeye çağırmışlar. İfadeye çağrılanlar genellikle İstanbul il delegeleri. Beni de aramışlar, ben daha sonra arandığım numaraya dönüş yaptığımda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir ifadeye davet edildim. Emniyet yetkilisine uygun görürlerse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim. Emniyet personeli kibar bir şekilde 'Sayın Savcı ile görüşelim, tekrar geri dönüş yapalım' dedi. Şimdi telefonu tekrar kontrol edeceğim. Telefondaki memur bana geriye dönüş yapmış, ancak şehit cenazesinde olduğumuz için henüz kendisine dönüş yapamadım. Biraz sonra kendisine dönüş yapacağım. Ben buradan Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum. Çağlayan Adliyesi'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Başkanvekilimiz Ahmet Şahin ve bir avukat arkadaşımızın ifade süreci devam ediyor. Sonrasında bir sevk olacak mı, olmayacak mı onu takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne hareket ediyoruz.

CHP 360 derecelik bir saldırı altındadır. CHP'yi 360 derece kuşatmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu yaşanılan süreç, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. Belediye başkanlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir."