CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Özgür Özel, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ciddi kalp rahatsızlığı yaşayan Sırrı Süreyya Önder için tedavi gördüğü hastaneye giderek "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Önder'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bir kez daha CHP adına geçmiş olsun diyorum. Önder Türkiye siyaseti açısından önemli bir isim. Toplumsal barış adına önemli girişimleri olan bir siyasetçi. Bir an önce görevine dönmesini diliyorum" dedi.

Önder'in tedavi süreçlerini takip ettiklerini kaydeden Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de istanbul'a gelmek üzere yolda olduğunu ve hastaneye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

ÖNDER'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle dün gece (15 Nisan) ameliyata alındı. 23.30'da başlayan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Önder, sabah saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastaneden saat 10.30'da yapılan açıklamada, "Ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder, kalp dolaşım destek cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir" denildi.