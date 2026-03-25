CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten muhabirimiz İsmail Arı'nın ailesine telefon
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı'nın İstanbul'da yaşayan ailesine telefon ederek dayanışmasını sundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'nın ailesini arayarak dayanışma mesajını iletti.
Çelik, İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösterirken aileye desteklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alındı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.
Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.