CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Caddesi'nde: "Bunun adı darbe girişimidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'nde açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmasına dair konuşan Çelik, yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile telefonda görüştüğünü söyleyen Çelik, "Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Bunun adı darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli" dedi.

"KOLLUK GÜÇLERİ BU SUÇA ALET EDİLİYOR"

"Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu bu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak" diyen Çelik şunları söyledi: