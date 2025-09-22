CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakim karşısında

İstanbul Silivri'de tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP aracının meydana alınmaması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili haklarında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li ilk kez hakim karşısında.

Duruşma nedeniyle Çağlayan'da olağanüstü önlemler alındı. Adliye önündeki meydan bariyerlerle kuşatıldı, çok sayıda noktaya çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi.

Adliyede işleri olduğuna ilişkin belge gösterebilen vatandaşlar içeri alındı.

Duruşmayı takip edenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyor.

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP seçim otobüsünün engellenmesi ve otobüse doğru yürüyenlere biber gazı sıkılması üzerine başlayan gerginlikle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakkında dava açıldı.

Çelik ve 25 CHP’liye; "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" suçlamalarından açılan davada, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşması ise bugün, bir saat gecikmeli olarak, 11:00 itibariyle İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim mahkeme salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından Özgür Çelik savunmasına başladı.

