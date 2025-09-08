CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Nöbet sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü /bugün) saat 12.00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

Milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı araçların çekildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi.

KORKUNUN ABLUKASI!

Kararın ardından binlerce polis CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı abluka altına aldı. Giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla binlerce yurttaş il binasına gitmek istedi. Polis, bölgede kurduğu barikatlarla buna engel olmaya çalıştı.

Ancak bazı noktalarda yurttaşların barikatları aşarak il binası önüne ulaştığı görüldü.

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Sabah saatlerinde bölgeye plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.

Barikatlar indirilirken yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Erdoğan istifa”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Barikatların yerleştirilmesi sırasında polisle yurttaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR: "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasına rağmen CHP'li vekillerin il binası önündeki nöbeti sürüyor.

İl binası önündeki direniş “Hükümet istifa” sloganlarıyla devam ederken, polislerin sayısının artırıldığı görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki bekleyişin gün boyunca süreceği belirtiliyor.

CHP Milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yağmur altında da savunuyor. Saat 07. 05 yağmur şiddetini artırdı.



Direniş "Hükümet İstifa" sloganıyla devam ediyor.



İstanbul İl Başkanlığı önünde polis sayısı artıyor.



İstanbullular, dört tarafı polis barikatlarıyla…

DENİZ YAVUZYILMAZ: İÇERİYE İZİNSİZ GİREN SİVİL POLİSLERİ DIŞARIYA ÇIKARIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Sivil polis olarak bu gibi müdahalelerde bulunarak buradaki kitleyi harekete geçirmeye çalışıyor. Biz de burada şu ana kadar mücadele etmek için soğukkanlı bir şekilde nöbetimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde içeride tespit edilen sivil polisler dışarıya davet ediliyorlar. İçeriye izinsiz giren sivil polisleri dışarıya çıkarıyoruz. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.

SİBEL SUİÇMEZ: PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR, SİVİL POLİSLER BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIYOR!

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Geceden beri herkes burada, bu yapılanların hukukla hiçbir alakası yok. Buraya bugün polisin müdahale etme bir hakkı yok. Çok açık bir biçimde provoke etmeye çalışıyorlar. Sıkça sivil polisler binaya girmeye çalışıyor. Onları dışarıya çıkarıyoruz. Bir yandan sakinliğimizi muhafaza ediyoruz bir yandan birliğimizi sürdürerek burada demokrasi mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Bu artık bir demokrasi, bir hak, hukuk, adalet mücadelesi” diye konuştu.

MAHMUT TANAL: KANUNSUZ BİR EMİRDİR, ANAYASA İHLAL SUÇU İŞLENİYOR!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Kayyum yapmaya çalışıyorlar. 40 yıllık avukatım ben. Kayyım meselesi ihtiyati tedbirdir. Tedbir kararı açılınca icraya konulur. Burada icra memuru yok, davayı açan davacı da yok. Ama emniyet var. Bu davayı açan emniyet mi, valilik mi, İçişleri Bakanı mı? Davayı açan Özlem. Burada kayyım da bunu icraya koyamaz, polis de vali de, emniyet de, İçişleri Bakanı da koyamaz. Burada davayı açan Özlem açar, 7 günlük bir itiraz süresi var, icra memuruyla gelir der ki ben bu kararı icra edeceğiz. Ama polisin bu şekilde yapması kanunsuz bir emirdir, Anayasa ihlal suçu işleniyor. Bu kanunsuz emri yerine getirenler de bundan mesuldür. Bu kadar polis ihtiyati tedbire gidiyor mu? Geceden beri buradayız. Gecenin neresinde hasılat yapılabilir! Gece bar ve pavyonlara ihtiyati tedbiri konulabilir! Bunların yatıkları kanunsuz! Geceden beri sivil kıyafetli 15-20 kişiyi biz binadan dışarıya çıkardık” ifadelerini kullandı.

***

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün İstanbulluları saat 23.00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırmıştı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelenmiş, polis binaya giden yolları kapatmıştı. Yer yer polis ve yurttaşlar arasında arbedeler yaşanmıştı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yapmıştı.

Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenen Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır" ifadelerini kullanmıştı.



İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki göstermişti.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlatmıştı.

Çevre binalarda oturan yurttaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etmişti.