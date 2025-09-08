CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukada: Yeni barikatlar getirildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

Milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı araçların çekildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi.

Kararın ardından binlerce polis CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı abluka altına aldı. Giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla binlerce yurttaş il binasına gitmek istedi. Polis, bölgede kurduğu barikatlarla buna engel olmaya çalıştı.

Ancak bazı noktalarda yurttaşların barikatları aşarak il binası önüne ulaştığı görüldü.

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Sabah saatlerinde bölgeye plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.

Barikatlar indirilirken yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İsyan devrim özgürlük”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Barikatların yerleştirilmesi sırasında polisle yurttaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR: "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasına rağmen CHP'li vekillerin il binası önündeki nöbeti sürüyor.

İl binası önündeki direniş “Hükümet istifa” sloganlarıyla devam ederken, polislerin sayısının artırıldığı görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki bekleyişin gün boyunca süreceği belirtiliyor.

CHP Milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yağmur altında da savunuyor. Saat 07. 05 yağmur şiddetini artırdı.



Direniş "Hükümet İstifa" sloganıyla devam ediyor.



İstanbul İl Başkanlığı önünde polis sayısı artıyor.



İstanbullular, dört tarafı polis barikatlarıyla…

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün İstanbulluları saat 23:00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırmıştı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelenmiş, polis binaya giden yolları kapatmıştı. Yer yer polis ve yurttaşlar arasında arbedeler yaşanmıştı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yapmıştı.

Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenen Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır" ifadelerini kullanmıştı.



İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki göstermişti.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlatmıştı.

Çevre binalarda oturan yurttaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etmişti.