CHP İstanbul İl Başkanlığı davası: Ara karar açıklandı

CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aziz İhsan Aktaş dosyasında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi ve partili Silivri'de duruşmayı izledi.

ÖZGÜR ÇELİK ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Dava konusu il kongresinden sonra yapılan iki kongreyi de büyük çoğunlukla kazan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salona alkışlar eşliğinde girdi. İzleyiciler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak hukuk adalet”, “Beşiktaş’ın rızası Rıza Akpolat” ve “İnan başkan onurumuzdur” sloganları attı. Güvenlik görevlileri ise sık sık izleyicileri uyardı. Özgür Çelik, hemen arkasındaki sanık sandalyesine oturtulan Rıza Akpolat ve İnan Güney ile sohbet etti. 6 sanığın hazır bulunduğu duruşma 10.51'de kimlik tespiti ile başladı.

"DERHAL BERAAT" TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan Avukat Çağlar Çağlayan, iddianameyi okuyunca beraat unsurlarının bulunduğunu belirterek, tutuklu isimler hakkında "derhal beraat" talep etti.

Çağlayan'ın talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmanın Silivri'de görülmesine de tepki gösteren Çağlayan, “Burası bir adliye ya da duruşma salonu değil, adliyede olmayan duruşmaların adliye salonlarına geri dönmesi gerekmektedir. Duruşma uygun olmayan yerde yapılmaktadır” dedi.

Hakim, avukatların beyanların ardından duruşma salonunda, iddianameye konu olan ses kayıtlarının dinletilmesini istedi. Avukatlar, hukuka aykırı olarak toplanan ses kaydı delilinin mahkemede dinletilmesinin uygun olmayacağını belirterek, itirazda bulundu. Ancak bu itiraz da reddedildi.

Ses kayıtlarının dinlenmesinin ardından ilk savunmayı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı.

Savunmasında CHP’nin yıllara dayanan kongre ve kurultay süreçlerinden bahseden Güney, parti içi demokrasinin önemine dikkat çekti. Güney, “Yüreğimle, gönlümle ve kalbimle kurultayda Özgür Çelik’i destekledim. Aynı şekilde Genel Başkanımız Özgür Özel’i de destekledim. Bugün burada, parti içi değişim sebebiyle yargılanmak kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Kongrede herhangi bir hile olduğu, iddianame tarafından ispatlanmış değildir” diyen Güney, “Bizden, varlığı ispat olmamış olan şeylerin yokluğunu ispat etmemizi istiyorsunuz” diye konuştu.

Güney, ses kayıtlarında ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadede isminin geçmediğine dikkat çekerek “Ben nasıl bu dosyada varım, anlamış değilim” dedi.

Güney, sözlerine şöyle devam etti:

“Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımı dışında bu dosyanın hiçbir yerinde yokum. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum.”

"CHP'Lİ OLMAK SUÇ SAYILIYOR"

Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savunma yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren savunmasında hayatında ikinci kez hâkim karşısına çıktığını belirten Çelik, daha önce de Çağlayan Adliyesi’ndeki olaylar nedeniyle yargılandığını hatırlattı.

İl başkanı olduktan sonra 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığını söyleyen Özgür Çelik, “CHP’li olmanın ve kongre kazanmanın suç olduğu günlerden geçiyoruz” dedi.

CHP’nin İstanbul’daki belediye sayısını 14’ten 26’ya çıkardığını ve Özgür Özel’in genel başkanlığında partinin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurgulayan Çelik, bu tablonun ardından yargı süreçlerinin devreye sokulduğunu savundu.

İstanbul’da özel olarak başlatılmış bir yargı düzeniyle karşı karşıya olduklarını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Devletin kurumlarını ve YSK kararlarını yok sayan bir yargı düzeninin içindeyiz. Bu düzen, CHP birinci parti olduktan sonra devreye sokuldu” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla başlayan sürecin devam ettiğini söyleyen Özgür Çelik, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda belediye başkanının tutuklu olduğuna dikkat çekti.

“Belediye operasyonlarıyla iktidar yürüyüşümüzün durmayacağı anlaşılınca bu kez partimizi hedef alan yargı süreçlerine yönelindi” diyen Çelik, hedefin yalnızca CHP olmadığını savundu.

Bu sürecin öğrencilerden gazetecilere, sanatçılardan sendikalara kadar geniş bir kesimi kapsadığını belirten Özgür Çelik, “300’den fazla öğrenci, genel başkanlar, sanatçılar, iş dünyası, sendikalar, gazeteciler ve televizyonlar hedef alındı” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Vatandaşla kurduğumuz bağı koparmak, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını tutuklayarak en güçlü adayı oyun dışına itmek ve sandığı askıya almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İl Kongresi’ne ilişkin ilk davanın 19 Mart’ta açıldığını hatırlatan Çelik, “Görev süremizin bitmesine altı ay kala dava açıldı. Bunun üzerine biri olağanüstü olmak üzere iki kongre daha yaptık” dedi.

Çelik ayrıca, davada sanık olan eski Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile soruşturmada şikâyetçi sıfatıyla ifade veren Müslim Aytaç’ın, 2023’teki il kongresinde kendisine rakip olan Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığını da savunmasında dile getirdi.

"İTİRAFÇI OLACAK" İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Daha sonra savunmasını yapan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, sözlerine “Yalnız olmadığımızı hissetmeyi çok özlemişim. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. 1,5 sene boyunca tutukluluğa itiraz duruşmalarımızda gözümüze bile bakmadan tutukluluğa devam kararı veren hakimlerden sonra bana söz hakkı verdiğiniz için size teşekkür ederim sayın hakim” diyerek başladı.

Bir yıla yaklaşan tutukluluğunda yalnızca, tutukluluğunun 200. gününde itirafçı olduğuna dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptığının altını çizen Akpolat, “Bu iddiaları dile getiren organize bir kötülükle nasıl mücadele edebilirim diye düşündüm. Ancak kendi kendime, 'Sabredeceğim; iddianame yazılacak, yargılama yapılacak' dedim. Nitekim, itirafçı olduğum yönündeki yalan, iddianame ortaya çıktığında nasıl çürüdüyse, diğer tüm iddiaların da yargılama sürecinde tek tek çürüyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin somut bir delil bulunmadığını vurgulayan Rıza Akpolat, ses kayıtlarında adının geçmediğini ve iddianamede kendisine yöneltilmiş açık bir suçlama yer almadığını söyledi. İddianameyi defalarca okuduğunu belirten Akpolat, “Acaba hukukçu olmadığım için mi anlayamıyorum diye avukatlarıma sordum. Bana isnat edilen bir suç olup olmadığını sordum, onlar da herhangi bir suç unsuru bulamadıklarını söylediler” dedi.

Akpolat, kendisine yöneltilen suçlamaların esasen siyasi tercihlerine dayandığını savunarak, “Anlaşılan o ki benim tek suçum, Özgür Çelik’in yakın arkadaşı olmak” ifadelerini kullandı. Suçun ne olduğunun dahi net biçimde ortaya konulmadığını söyleyen Akpolat, “Bir delil sunulursa ona göre savunmamı yaparım. Ama ortada ne delil var ne de somut bir suçlama” diye konuştu.

İddianamede kendisine isnat edilen asıl hususun; kongrede Özgür Çelik’i desteklemesi olduğunu ve bu tercihten pişmanlık duymadığını belirten Akpolat, “Tek kişilik hücremdeyken hem bu kararla hem de Genel Başkanımız Özgür Özel’i desteklemekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha gördüm ve gurur duydum” dedi.

CHP’de delegenin özgür iradesine müdahale edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Rıza Akpolat, “Bu tür süreçlerde her zaman konuşanlar olur, husumet varsa buna rastlanır. Ancak CHP’de delegenin özgür iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez. Bugün CHP’li arkadaşlarımın umudunu kaybetmiş bir şekilde beni yargılamasındansa, burada yargılanmayı onur sayıyorum” dedi.

Akpolat, savunmasını “Bu nedenlerle üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bunlar, içeriden çıkmak için konuşanların ve iftira atanların iddialarıdır” diyerek tamamladı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

22 AY SONRA İDDİANAME

Yaklaşık 22 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu seçimle ilgili iddianame düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan ‘Oylamaya hile karıştırma' suçundan kamu davası açıldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Söz konusu isimler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. ve TCK 37/1, 53/1 maddeleri uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siya yasak talep edildi. Ayrıca iddianamede, Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların da iptal edilmesi istendi. İddianamede soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ihbar dilekçesiyle başlatıldığı, ihbarcının bazı delegelere para teklif edildiğini ileri sürdüğü belirtildi. İddianamede Tolgahan Erdoğan ile Müslim Aytaç'ın tanık olarak beyanlarına yer verildi.

12 KİŞİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Ayrıca dosyada adı geçen CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında da aynı suçlamalardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, duruşmaya katılmayan 4 tutuksuz sanığın bir sonraki celsede dinlenilmesine karar verillerek dava 9 Haziran 2026'ya ertelendi.