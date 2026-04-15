CHP İstanbul İl Başkanlığı davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava 16 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Yaklaşık 22 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu seçimle ilgili iddianame düzenlenmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan ‘Oylamaya hile karıştırma' suçundan kamu davası açılmıştı.