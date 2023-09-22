CHP İstanbul İl Başkanlığı için ilk aday belli oldu

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Çelik, yarın gerçekleştireceği toplantı ile resmi duyuruyu yapacağını bildirdi.

8 Ekim'de yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi öncesi ilk resmi aday belli oldu.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Çelik, düzenleyeceği bir toplantı ile resmi duyuruyu yapacağını belirtti. Çelik, yarın saat 14.00’te CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştireceği toplantıda adaylığını açıklayacak.

Çelik'in X platformundan yaptığı paylaşımı şöyle: "Adaylık açıklamasına davet. CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklayacağım toplantımıza katılımınızdan onur duyarım."

ADAYLIK AÇIKLAMASINA DAVET



CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklayacağım toplantımıza katılımınızdan onur duyarım.



🗓️ 23 Eylül Cumartesi

⏰ 14.00

📍CHP İstanbul İl Binası

Huzur Mah. Azerbeycan Cad. No: 2 Sarıyer

(Galatasaray Stadyumu Yanı) pic.twitter.com/2BmiHFruDc — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 22, 2023

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na adaylıkta CHP İBB Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar ve Cemal Canpolat'ın adı geçiyor.