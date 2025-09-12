CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumun kaldırılması için mahkemeye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmesinin ardından mahkemeye başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararının kaldırılması için dün mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

EMİR'DEN TEKİN'E: SARAYIN AĞZIYLA KONUŞANDAN CHP'Lİ OLMAZ

Ankara'daki mahkeme kararını hatırlatan Murat Emir, kayyum kararını kabul eden ve eski İl Başkanlığı binasına polislerle giren Gürsel Tekin'i ise "Sarayın ağzıyla konuşandan Cumhuriyet Halk Partili olmaz" diyerek eleştirdi.

"İstanbul il kongresi ile yapılan başvuruyu esastan reddediyor ve diyor ki ‘iddiaların tanıkla ispat edilemeyecek vakalardan olması’ diyor. Tanıklar var arkadaşlar, alan yok veren yok para hareketi yok yok oğlu yok. Bir tek duydum diyen tanıklar var. Yalancı tanıklar bunlar. Ama hakim diyor ki bunlar tanıkla ispat edilmez diyor kökünden reddediyor. Ama İstanbul’daki hakim kaçıyor. Verdi tedbir kararını, İstanbul’u ateşe attı, onda olay yaşandı. Saraydan koltuk dilenen bir kayyım buldular bunun üzerinden İstanbul’da bir kaos yaşatılıyor. Amaç CHP’ye kavgalı bir parti görüntü vermek. CHP’de kavga yok, tam bir birlik var. CHP’ye saldıran bir saray aparat olarak kullandığı bir yargı ve CHP içinden bulabildiği birkaç koltuk dilenen, kendini kaybetmiş kişi var. Bu kişiler saray ağzı ile konuşuyorlar.

Tayyip Erdoğan diyor ki her defasında, elini sürmemek için ‘bu konu CHP’liler arasında’ diyor. Aynı şeyi o kayyım da diyor. Yani sarayın ağzıyla konuşuyor. Bir iftiracı var uç örgütü lideri aziz İhsan Aktaş, bunun iddiaları var. Bu iddialardan dolayı arkadaşlarımız cezaevinde tutuluyor. Ve bu kişinin daha söylediklerinin doğru olup olmadığı belli değil, yargılama var ama bu kayyım peşinen kimin suçlu olduğuna karar vermiş. Efendim Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilmiş. Biz senin kimlerle arkadaş olduğunu biliyoruz, kimin değirmenine su taşıdığını biliyoruz, kimin adamı olduğunu biliyoruz, kimin ağzıyla konuştuğunu biliyoruz. Sarayın ağzıyla konuşandan Cumhuriyet Halk Partili olmaz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de verdiği kararla Ekim 2023'te düzenlenen CHP İl Kongresi'nin seçime "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" gerekçesiyle iptaline hükmetmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden uzaklaştırarak kayyum atanmasına karar vermişti.

Bunun üzerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve çağrı heyeti, 'göreve başladıklarını' duyurmuştu.

Dün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti. CHP'liler bu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının hukuki bir temeli kalmadığını savunuyor.