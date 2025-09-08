CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum: 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma
İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen protestolara ilişkin "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" iddiasıyla 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen protestolara ilişkin "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" iddiasıyla 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
14 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.
Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 kişiden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.