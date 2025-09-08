CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması Eskişehir'de protesto edildi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını protesto etmek için Ulus Anıtı'ndan Köprübaşı'na yürüyüş düzenledi. Ardından basın açıklaması okundu.

Açıklamada, iktidarın 23 yıldır ülkeyi baskı, yolsuzluk ve karanlıkla yönettiği kaydedilirken şu ifadelere yer verildi: "Kendi ömrünü uzatabilmek için yıllardır uyguladığı kayyum politikasını bu kez CHP İstanbul İl Başkanlığı’na taşıdı. CHP İstanbul İl Binası’nın polis ablukasına alınması, toplantı ve gösteri yasakları, demokrasinin nasıl tehdit altında olduğunu bir kez daha göstermektedir."

Kayyum kararını halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik bir darbe olarak nitelenen açıklamada "Valiliğin ilan ettiği eylem yasağı, insanca bir yaşam için grev yapan işçilere uygulanan yasaktan farksızdır. İktidar, baskı ve zorla muhalefeti susturmaya çalışarak acizliğini ortaya koymaktadır" denildi.

“Ne üniversitelerimizde, ne belediyelerde, ne de ana muhalefet partisinde kayyumları tanıyoruz. Halkın iradesini yok sayan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu karanlığı yırtabilecek tek güç halkın birleşik mücadelesidir” denilen açıklamada tüm Eskişehir halkı kayyumlara ve yasaklara karşı demokrasi mücadelesine çağırıldı.