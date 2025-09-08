CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirdi: Mevcut bina Özgür Özel'in çalışma ofisi olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

CHP, sabah saatlerinde İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin yapılması için başvuruda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, mevcut binanın Özgür Özel'in İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edildiğini duyurdu.

CHP Bahçelievler İlçe binası, CHP'nin yeni il binası olarak faaliyet yürütecek.

CHP'nin İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 21 EYLÜL'DE

CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.