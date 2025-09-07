CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına yurttaşlardan tencere tavalı tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden sokakları ve yolları kapattı. İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 3 gün eylem yasağı getirdi.

Yaşananları protesto etmek isteyen ancak CHP İl Binası'na gidemeyen yurttaşlar çareyi pencerede eylem yapmakta buldu.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde tencere tavalı protestolar gerçekleştirildi. Yurttaşlar yaşananları ıslık, alkış, düdük ve tencere tavalarıyla pencerelerinde protesto etti.