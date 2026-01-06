CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde "usulsüzlük" iddiası: Davada ilk duruşma görülüyor

CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aziz İhsan Aktaş dosyasında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi ve partili Silivri'de duruşmayı izliyor.

ÖZGÜR ÇELİK ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Dava konusu il kongresinden sonra yapılan iki kongreyi de büyük çoğunlukla kazan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salona alkışlar eşliğinde girdi. İzleyiciler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak hukuk adalet”, “Beşiktaş’ın rızası Rıza Akpolat” ve “İnan başkan onurumuzdur” sloganları attı. Güvenlik görevlileri ise sık sık izleyicileri uyardı. Özgür Çelik, hemen arkasındaki sanık sandalyesine oturtulan Rıza Akpolat ve İnan Güney ile sohbet etti. 6 sanığın hazır bulunduğu duruşma 10.51'de kimlik tespiti ile başladı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

22 AY SONRA İDDİANAME

Yaklaşık 22 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu seçimle ilgili iddianame düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan ‘Oylamaya hile karıştırma' suçundan kamu davası açıldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Söz konusu isimler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. ve TCK 37/1, 53/1 maddeleri uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siya yasak talep edildi. Ayrıca iddianamede, Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların da iptal edilmesi istendi. İddianamede soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ihbar dilekçesiyle başlatıldığı, ihbarcının bazı delegelere para teklif edildiğini ileri sürdüğü belirtildi. İddianamede Tolgahan Erdoğan ile Müslim Aytaç'ın tanık olarak beyanlarına yer verildi.

12 KİŞİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

Ayrıca dosyada adı geçen CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında da aynı suçlamalardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.