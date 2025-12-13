CHP İstanbul İl Başkanlığı: Yeni dönemde yurttaşlarımıza gerçeği anlatmak için İstanbul'un tüm sokaklarında olacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Yeni dönemi 'Hakkınız Var' kampanyamızla başlattık. Kampanya kapsamında, yurttaşlarımıza gerçeği anlatmak için İstanbul’un tüm sokaklarında olacağız. Her bir vatandaşımıza hakikati ulaştıracağız" açıklamasını yaptı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftçi ve İl Başkanımız Özgür Çelik’in konuşmalarıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, İstanbul İl Örgütü olarak yeni dönemi 'Hakkınız Var' kampanyamızla başlattık. Kampanya kapsamında, yurttaşlarımıza gerçeği anlatmak için İstanbul’un tüm sokaklarında olacağız. Her bir vatandaşımıza hakikati ulaştıracağız. Haksız yere tutuklanan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yaşadığı adaletsizliği, siyasetin kalemiyle yazılmış iddianamenin gerçek yüzünü ve partimizin Türkiye vizyonunu anlatacağız. Birleşe birleşe kazanacağız!" denildi.