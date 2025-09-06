CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürbüz Çapan'dan destek ziyareti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atamış, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz bu görevden ayrılmıştı.

Kayyum kararının ardından CHP İstanbul İl Binası'nda kayyum nöbeti devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da il binasına giderek Çelik ve yönetimine dayanışma ziyaretinde bulundu. İl binasına partililer ilçe başkanları ve Atatürkçü Düşünce Derneği de destek için geldi.