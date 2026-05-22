CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda 'mutlak butlan' hareketliliği: Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kapatıldı

CHP’de genel başkan değişimi yaşanan kurultay sürecine ilişkin açılan davada verilen 'mutlak butlan' kararına yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan da CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çevrildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Genel Merkezi’nin söz konusu tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından parti örgütlerinde hareketlilik yaşandı.

Kararın ikinci gününde Sarıyer’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ziyaretler devam etti. Parti binasına gelenleri, daha önce duvarda bulunan ancak üzeri kapatılan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı karşıladı.

Günün ilk ziyareti Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı heyetinden geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, heyeti makamında kabul etti.

Ardından DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ziyaretlerin dayanışma mesajı taşıdığı ifade edildi.

Gün içinde temasların süreceği belirtiliyor.