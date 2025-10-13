CHP İstanbul İl binası ablukası sonrası 20 kişiye dava açıldı: Aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan da var

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve polis ablukasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan’ın da bulunduğu 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla açılan davada, iddianame kabul edilirken üç sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı gerekçe gösterilerek 7 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet tarafından abluka altına alınmıştı. O anlarda yapılan bazı X paylaşımlarıyla ilgili 20 kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, akademisyen Emrah Gülsunar da bulunuyor. 5 yıla kadar hapsi istenen Fatoş Erdoğan’ın haber için çektiği videolar da iddianamede suç delili olarak yer aldı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme dosya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek.

FATOŞ ERDOĞAN: BİZE AÇILAN SORUŞTURMA JET HIZIYLA SORUŞTURMAYA DÖNÜŞMÜŞ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Fatoş Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır sokaklarda haber takibi yapıyorum. Bugüne kadar maruz kaldığım polis şiddetiyle ilgili 4 kez soruşturma talebinde bulundum. Hiçbiri davaya dönüşmedi. Ama sağ olsunlar, bize açılan soruşturma jet hızıyla davaya dönüşmüş! Hayırlısı artık."