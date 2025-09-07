CHP İstanbul İl Binası polis ablukasında: Yurttaşların geçişine izin verilmiyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden yolları ve sokakları kapattı. Milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı milletvekillerinin araçlarının çekildiği bildirildi. İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 3 gün eylem yasağı getirdi.

"BİZİM GÜVENLİK TALEBİMİZ OLMADI, YAZILI BİR EMİR DE YOK. KANUNSUZ BİR DURUM VAR"

Bina önünde bir araya gelen parti yöneticileri ve milletvekilleri ise duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polisin "güvenlik sağlamak" amacıyla geldiğini beyan ettiğini aktardı ve "Bizim böyle bir güvenlik talebimiz olmadı ancak emrin kimden geldiği açıklanmadı, yazılı bir emir de yok. İstanbul Çevik Kuvvet Başkanlığı barikat altına alınmıştır. Olan biten budur" dedi.

NE OLMUŞTU? İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atanmış ancak Babacan ve Gürbüz görevi kabul etmemişti. Görevi kabul eden Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi saat 12.00’de İl Başkanlığı’na gideceğini ve açıklama yapacağını duyurmuştu. Ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları, bu akşam 23.00 için İl Başkanlığı önüne çağrı yapmıştı. Gençlik Kolları açıklamasında “Demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında omuz omuza duracağız” denilmişti.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR DARBEDİR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Binası'nın polis ablukasında olduğunu açıkladığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'ndan tüm Türkiye'ye ve İstanbullulara sesleniyoruz. An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştır. Malesef ki buraya yurttaşlarımızın giriş ve çıkışlar engellenmektedir. Bu tam anlamıyla bir darbedir.

Bir sefer mahkeme yollara, sokaklara, insanlara, parti binamıza kayyum atamadı. Görüyoruz ki bir mahkeme kararından öte bir durum var. AKP iktidarı an itibarıyla siyaset kurumuna el koymak istemektedir. O sebeple tüm İstanbulluları il binamıza davet ediyoruz. Demokrasiye, milli iradeye hep beraber sahip çıkalım."

İSTANBUL VALİLİĞİ EYLEMLERİ 3 GÜN YASAKLADI

İstanbul Valiliği açıklamasında, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00’dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”