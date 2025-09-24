CHP İstanbul İl Kongresi başladı: Tek aday Özgür Çelik

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor.

İktidarın yargı eliyle CHP'ye yönelik operasyonlarından biri de 38. İstanbul İl Kongresi'nin 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesi olmuştu.

Mahkeme, aldığı ara kararla kongreyi iptal etti. Mahkemenin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Karara tepkiler sürerken Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY

CHP İstanbul İl Örgütü, bugün olağanüstü kongresini gerçekleştiriyor.

Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılan il kongresinde tek aday Özgür Çelik.

Kayyum Gürsel Tekin'in kongreye katılmayacağı ifade edilirken salona delegeler dışında giriş yapılamayacğı belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRERKEN "DURDURMA" TALEBİ Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala durdurulmasını talep etti. Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurul'una yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle gönderdiğini belirtti.

🔴 CANLI

11.30 | CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuştu.

Tutuklanan CHP'li yöneticileri isim isim sayarak suç olduklarını belirten Zeybek'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Asla yalnız değilsiniz. Umut burada, İstanbul İl Kongresi'nde. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu en yüksek oyu alarak Çevre ve Şehircilik Bakanı'na fark attı. Milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz, tanımayacağız.

İstanbul su fakiri bir şehirdir. 350-400 milyon metreküp arasında yağış alıyoruz ama hala ihtiyacımız var. Arnavutköy'de iktidar yandaşları kazandı. Şimdi buradan AKP'lilere sesleniyorum: Eğer siz de birazcık cezasret varsa son 15 yıl içerisinde Sazlıdere, Arnavutköy, havalimanı ve o bölgede arazi alan bu insanların ismini açıklayın. 10 bin liraya aldığı araziden şimdi 100 milyonluk rant elde edenleri insanlar bilsin.

İzmir'de 10 gün önce çöp toplama alanları devlet tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı. 31 Ekim tarihine kadar açıldı.Düşman hukukunun uygulandığını görüyoruz da kendi milletine bu kadar düşman olunduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

19 Mart'ta İstanbul'da yapılan operasyonlardan sonra bu örgütün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. öğrenciler, gençler, Saraçhane'den ayrılmayanlara teşekkür ediyorum. Bugün Eyüpsultan'da olacağız. Her birimiz akşam elimizde Filistin bayraklarıyla zalim Netanyahu'ya karşı toplanacağız. Tüm eski il başkanlarımıza teşekkür ederken başta İl Başkanımız Özgür Çelik'e şükranlarımızı sunuyoruz."

12.20 | Başta tutuklu belediye başkanlarının olmak üzere kongreye gönderilen mesajlar okundu.

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in kongreye gönderdiği "Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum" denildi.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BAŞARAMAZLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Olağanüstü Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakar emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu mesajı gönderdi

"Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin canımızdan aziz bildiği, baba ocağımızdır. Partimiz, Cumhuriyetin neferi, halkın hizmetkarıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Biz, iktidardan düşünce yok olup giden, gelip geçici partilere benzemeyiz. Bizler, Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini savunmak, hayata geçirmek uğruna siyaset yapan insanlarız. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemeyiz. Bu gerçeği bir kez daha kanıtlayan, bütün baskılara, zorbalıklara karşı cesaretle direnen, demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesinden asla taviz vermeyen tüm Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyuyorum.

"MAFYATİK YÖNTEMLERLE İKTİDARDA KALMANIN PEŞİNDELER"

İstanbul, bu mücadelenin en önemli merkezlerinden ve partimize yönelik hukuk dışı saldırıların en büyük hedeflerinden biridir. O nedenle, bu dönemin en ağır yüklerinden biri İstanbul il örgütümüzün sırtındadır. Sizler bu yükü dirençle, metanetle, sağduyuyla taşıyorsunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili dostlar; içinde bulunduğumuz tablo nettir: Demokrasiyi zamanı geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören bu iktidar, bir daha asla seçimle iktidara gelemeyeceklerini anlayınca, demokrasi yolculuklarını bitirmeye karar verdi. Demokrasiyi, milli iradeyi, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı kendi emir eri gibi gören bu bir avuç insan, amaçlarına ulaşabilmek için en büyük engelin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun farkında. Onun için, ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak, partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı halindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil, yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalmanın peşindeler.

Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Milletimiz, bir an önce sandığa gitmek ve ülkeyi göstermelik seçimlerle yönetilen, çağdışı bir hanedanlık haline getirmeye heves edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Milletimiz, vatandaşı yokluğa ve yoksulluğa, çaresizlik ve umutsuzluğa mahkum edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, gücünü ve haklılığını milletin tertemiz vicdanından, derin sağduyusundan alır. Bu güçle ve cesaretle, milletin umudu olma sorumluluğuyla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İster zindanda, ister meydanda… Her şart altında halkın ve Hakk’ın yanında durmaya devam edeceğiz.

"HAKÇA BİR DÜZENİ KURANA KADAR, DURMAYACAĞIZ"

Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bereketin ülkesi haline getirene kadar; bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşamamızı sağlayacak, insanca, hakça bir düzeni kurana kadar, durmayacağız. Gelecek güzel günlere inanacağız, hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk’ün emanetini iktidar yapacağız. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan İstanbul İl Kongremize başarılar diliyor, yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla."

12.37 | Mesajların ardından Gökan Zeybek günden maddelerini okudu.Güven oylaması yapıldı.

12.55 | Yönetim Kurulu asıl ve yedek listesi okundu.

13.01 | Özgür Çelik, konuşuyor...

"10 gün boyunca baba ocağını halkın partisini savunanlara ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz.

102 yıldır CHP dimdik ayakta kalmayı başarabildi. Bugün de partimize darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız"

Ayrıntılar geliyor...