CHP İstanbul İl Kongresi davası ertelendi

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görülmeye devam etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin reddi hakim talebini reddederken karar için, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadığı ve CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkındaki istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti.

Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar veren Mahkeme, davayı 21 Kasım'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı.

Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almış ve kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin'i getirmişti.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

AYIN MAHKEME, KONGRENİN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan aynı mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş ancak YSK, kongrenin devam etmesine karar vermişti. Bu kongrede İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'den de mazbatasını almıştı.