CHP İstanbul İl Kongresi davası: Gürsel Tekin hakkında yeni karar

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davanın görülmesine bugün devam edildi.

Mahkeme, duruşmayı 15 Mayıs 2026 tarihine ertelerken kayyum Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. 39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.