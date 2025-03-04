CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırmıştı.