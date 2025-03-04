CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturmaya Zeybek'ten tepki: "Bu düzen raydan çıkmıştır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu düzen raydan çıkmıştır! CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için şimdi de İstanbul Kongremizi hedefe koydular. Açıkça düşman hukuku uyguluyorlar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e, belediyelerimize kadar uzanan baskılar, demokrasimizin geleceğini tehdit ediyor. İrademize sahip çıkacak, hukuk eliyle darbeye asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi yönetemeyen bu anlayışa karşı tek çözüm, seçimdir. Erken seçim! Hemen seçim!" tepkisinde bulundu.