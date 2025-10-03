CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih ve yer belli oldu
CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde toplanacak. İlk oturum 08.00–11.00 saatleri arasında nisaplı yapılacak, çoğunluk sağlanmazsa kongre aynı gün 13.00’te nisapsız gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin tarih ve yerini duyurdu. 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak kongre, Bayrampaşa’da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.
İl kongresinin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız şekilde devam edecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı, tüm örgüt üyelerini kongreye davet etti.