CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak: Son hazırlıklar sürüyor

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirecek.

İktidarın yargı eliyle CHP'ye yönelik operasyonlarından biri de 38. İstanbul İl Kongresi'nin 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesi oldu.

Mahkeme, aldığı ara kararla kongreyi iptal etti. Mahkemenin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Karara tepkiler sürerken Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY

Başvurunun kabul edilmesiyle bugün olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. Bugün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresinde tek aday Özgür Çelik olurken 11.00'da başlaması beklenen kongre nedeniyle sanat merkezinin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayyum Gürsel Tekin'in kongreye katılmayacağı ifade edilirken salona delegeler dışında giriş yapılamayacğı belirtildi.

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal kararı verdi. Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal kararını, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurul'una yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle alındığını belirtti.