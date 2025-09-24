CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi devam ederken kapıya heyet geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi başladı.

Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre devam ederken, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemli davayı açan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, İstanbul 2. İcra Dairesi yetkilisi ile İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılacağı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi.

Avukat Cevahir Kılıç, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısını göstererek, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin toplanmasına itiraz etti, kongre çalışmalarının durdurulmasını istedi.

TUTANAK TUTULDU

CHP'lilerin itirazlarıyla karşılaşan Kılıç'ın beraberindeki İstanbul 6. İcra Dairesi yetkilisi tartışmalara ilişkin tutanak tuttu.

İcra Dairesi yetkilisi, "İcra Dairesi taleple çalışır. Ben sadece bu mahkemenin kararını buradaki yetkililere tebliğe geldim, bu kadar" dedi.

CHP yetkilileri ise Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Eylül 2025'te verdiği, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine ilişkin kararını hatırlattı.

İki taraf arasında tartışma yaşandı.