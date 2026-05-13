CHP İstanbul İl Örgütü, Şişli Belediyesi'ne yürüyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, 13 Mayıs (bugün) saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünde bir araya gelerek Şişli Belediyesi’nin önüne yürüyecek.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyım olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen yerine İstanbul Vali Yardımcısı olarak atanan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi görevlendirilmesine CHP'den tepki geldi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %69.59’luk rekor oyla seçilen Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşı” gerekçe gösterilerek, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Kent Uzlaşısı soruşturmasından tahliye olan Resul Emrah Şahan’ın makamına kayyım atanması için yasal bir gerekçe kalmadı.

Ancak Başkan vekilini belirlemesi gereken Şişli Belediye Meclisi ise 14 aydır toplanmıyor.

Şişli Belediyesinde kararlar, memurlardan oluşan encümen tarafından alınıyor.

ŞAHAN: HALKIN İRADESİ YOK SAYILIYOR

Tahliye almasına rağmen İBB soruşturmasından yedek tutukluluğu devam eden Resul Emrah Şahan, avukatları aracılığıyla Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada yeni atanan kayyım’a tepki gösterdi.

Şahan, “halkımız iradesini gösterdiği, seçtiği belediye başkanının serbest bırakılmasını, görevinin başına dönmesini beklerken eski kayyıma yeni kayyım atanıyor. Ülkemiz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kayyım uygulamalarının son bulmasını, toplumsal barışın inşa edilmesini talep ederken, kayyımların süreleri uzatılıyor. Bu, halkın iradesini bir kez daha yok saymaktır. Toplumsal barış çabalarına engel olmaktır. Ülkemizin geleceğine zarar vermektir. Bir an önce tüm kayyım uygulamarının son bulmasını, seçilen tüm belediye başkanlarının görevlerinin başına dönmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“KAYYIMA HAYIR” DİYEN HERKESİ YÜRÜYÜŞE BEKLİYORUZ

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Can Kartal ise yaptığı açıklamada kayyıma karşı çıkan herkesi yürüyüşe davet etti. Kartal, şunları söyledi:

“Şişli halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın yerine 23 Mart 2025’te atanan ve o günden bu yana o koltuğu gasp ederek oturan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’e de kayyım atanmıştır. Tüm halkımızı, sandık iradesine sahip çıkan herkesi Şişli’de yeni kayyıma karşı yapacağımız yürüyüşe davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına!"