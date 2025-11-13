CHP İstanbul İl Sekreterliği'nden Gürsel Tekin'e "dışkı" yanıtı: Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Özgür Çelik'in yeniden İl Başkanı seçilmesinin ardından kullanmaya devam ettiği ve Genel Başkan Çalışma Ofisi olarak faaliyet gösteren eski CHP İl Binası'ndaki "makam" odasına dışkı bırakıldığını açıklamasıyla başlayan tartışma devam ederken CHP İstanbul İl Sekreterliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Sekreterliği'nin açıklamasında "Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımızın Çalışma Ofisi Olarak kullanılan eski il binamızın bir bölümü, bir süredir sadece kendi kendini tanıyan üç kişilik bir grup tarafından işgal ediliyor.

Ne yazık ki bu arkadaşların gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvurduğunu ibretle görüyoruz.

Bu bina, partimizin binasıdır. Bu binaya yapılan her türlü saldırı partimizin kurumsal kimliğine ve partililerimize yapılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilennmesi için aşağıdaki somut gerçekleri paylaşmak isteriz:

Bu kişiler, il binamızda bazı odaları çilingir ile bazılarının kilitlerini kırarak açtırmışlardır.

Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir.

Binada temizlik ve tadilat yapılmasına izin vermemişler, polis marifetiyle engel olmuşlardır.

Kendilerinin belirlediği isimler dışında kimsenin odaya girişi mümkün değildir.

Yani çalıştıkları odada her ne oluyorsa, kendi sorumluluklarındadır.

Türkiye’nin ve İstanbul’un gündemi bellidir.

Cumhurbaşkanlığı adayımız esir, belediye başkanlarımız esir, yol arkadaşlarımız zindanlarda diriliyor. Halkımız yoksullukla boğuşuyor, gençlerimiz en temel ihtiyaç, iş ve geleceksizlik nedeniyle perişan.

Bu kişilerin artık sabırla karşılanması ve partimizin bir an önce asıl gündemine dönmesi engellenmemelidir.

Biz milletimizin gündemini, partimizin gündemi haline getirmek zorundayız.

Bu kavga değil, disiplin meselesidir.

CHP ciddi bir partidir, siyaset ciddi bir iştir."