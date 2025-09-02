CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması kararı Borsa'da düşüşe neden oldu
CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmaları kararı sonrası BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı. Pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Karar, borsada sert hareket yarattı.
BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı. Bankacılık endeksinde de düşüş yüzde 7'yi aşarken, sanayi endeksinde ise yüzde 5'e yaklaştı.
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen düşüş sonrası pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.