CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasını reddeden mahkeme kararlarından biri ortaya çıktı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hafta başında görevden alınan CHP İstanbul il yönetiminin daha önce görevden alınması talebiyle yapılan bir başvurunun İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildiği ortaya çıktı.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve yönetimin tedbiren görevden alnmasına yönelik Pendik delegeleri tarafından yapılan 14 Ağustos tarihli başvurunun 2 Eylül’de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı ve yerine beş kişilik Geçici Kurul atandı.

Kongreye ilişkin, Pendik delegelerinden Müslim Aytaç tarafından 8 Ağustos tarihinde, yönetimin tedbiren görevden alınması istemiyle İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemenin 21 Ağustos’ta ret kararı verdiği öğrenildi.

Mahkeme, esas hükmü etkileyeceği gerekçesiyle yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebini reddetti. Ret kararında şu ifadeler yer aldı: “Davaya konu uyuşmazlığı çözer mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden talebin reddine karar verildi.”