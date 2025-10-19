CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP’nin İstanbul Olağan İl Kongresi’ni engelleme girişimi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) döndü.

YSK, mahkemenin "kongreyi durdurma" kararına karşı dün 14.00'te toplandı, CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin yapılmasına karar verdi. 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulması için yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında kongre için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması üzerine YSK’ye görüş sordu. Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kongrenin yapılmasında bir engel olmadığını açıkladı. Karar, kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

KONGRE DURDURULAMAZ

YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek şöyle konuştu: "CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılması üzerine kurulumuzdan görüş talep edilmiş olup, kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin yüksek ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir.”

BENZER KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti. Söz konusu yazı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve Kurul 24 Eylül’de kongrenin devamına karar vermişti. Kongre bugün Bayrampaşa'daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İstanbul il kongresinde mevcut Başkan Özgür Çelik tek aday olarak giriyor.

***

İMAMOĞLU’NUN SAVCILARA HAKARET DAVASI DÜŞTÜ

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, iki Cumhuriyet savcısına “kumpas kuran, şerefini yitirmiş kişiler” dediği iddiasıyla açılan dava düştü. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi. İmamoğlu’na 24 Haziran'da bir dava daha açılmıştı. Yeni davanın, hakimlik ifadesi sırasında sevk yazısında adı geçen iki savcıya yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret" suçlamasıyla açıldığı belirtilmişti.