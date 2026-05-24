CHP, İstanbul'un 3 ilçesinde meydanlara çıkacak

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine getirilmesi ve parti Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından İstanbul'un Kadıköy, Bahçelievler ve Beyoğlu ilçelerinde bugün saat 19.00'da meydanlara çıkma çağrısı yaptı.

Güncel
  24.05.2026 16:42
  Giriş: 24.05.2026 16:42
  Güncelleme: 24.05.2026 16:54
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
CHP, yargı kararıyla Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi ve Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesine karşı bugün İstanbul'un 3 bölgesinde eylem yapacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından eylemlere ilişkin paylaşım açıklama yaptı.

Çelik, "CHP halktır, halkın dediği olur" başlığıyla yaptığı çağrıda İstanbul'un 3 ilçesinde meydanlara çıkacaklarını duyurdu.

"Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir" diyen Çelik eylemlerin yapılacağı noktaları da açıkladı.

Buna göre, bugün saat 19.00'da Kadıköy'de Boğa Heykeli'nin önü, Beyoğlu'nda Şişhane Metrosu'nun önü ve Bahçelievler'de CHP İlçe Başkanlığı önünde eylemler yapılacak.

