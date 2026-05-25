CHP, İstanbul'un 3 noktasında sokakta

Mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının çağrısı üzerine Çekmeköy, Şişli ve Esenyurt'da partililer ve yurttaşlar bir araya geldi.

CHP, butlan kararı ve genel merkeze polis saldırılarının ardından demokrasi vurgusu yaparak İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.

CHP’nin çağrısıyla dün de (24 Mayıs) Kadıköy, Şişhane ve Bahçelievler’de yurttaşlar sokağa çıkmıştı.

3 BÖLGEDE EYLEM

İstanbul'un 3 noktası için yapılan çağrıda şu ifadeler yer almıştı:

''CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR.

Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. ''

📍 1. Bölge | Çekmeköy – Madenler Meydanı

📍 2. Bölge | Şişli – Mecidiyeköy Meydanı

📍 3.… pic.twitter.com/BFLSvadPOL — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) May 24, 2026

Çekmeköy'deki Madenler Meydanı, Şişli'deki Mecidiyeköy Meydanı ve Esenyurt'taki Cumhuriyet Meydanı'nda eylemler eş zamanlı olarak başladı.

ÇEKMEKÖY

CHP 1. Bölge İlçe Başkanları adına konuşan CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan, konuşmasına başladı.

“Bizler bir siyasi partiyi savunmak için toplanmadık, bugün burada halkın iradesine, demokrasiye, cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik demokratik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak için bir aradayız. Bu millet geçmişte darbeler gördü, siyasi baskılar gördü, parti kapatmalar yaşadı. Millet iradesi yoksa yok sayıldığı karanlık dönemlerden geçti ama bilinmelidir ki bu topraklarda hiçbir baskı düzeni sonsuza kadar asla ve asla sürmedi. Çünkü bu millet iradesine sahip çıkmayı her zaman bildi” diyen Arslan, özetle şunları söyledi:

Asıl hedefleri çok partili demokratik seçimleri anayasal düzeni ortadan kaldırmaktır. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, tüm demokratik kurum ve kuruluşlar asıl hedeftir. Gazeteciler, akademisyenler, öğrenciler, emekçiler, halkımızın susmayan ve biat etmeyen her kesimi hedeftedir. Bunu da zaten biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu zorbalığın hedefindeki herkesi savunacağız

Türkiye’yi zorbalardan ve onların işbirlikçilerinden kurtaracağız. Ama mutlaka kurtaracağız. Önümüz bayram, ekonomik krizle boğuşan, siyasi krizle teslim alınmaya çalışan halkımıza bir bayramı daha zehir etmeye çalışanlar bilsin ki; biz milim geri adım atmayacağız. Bir milim geri durmayacağız, davamızda haklıyız. Davamızı kazanacağız.”

Arslan’ın konuşmasının ardından oturma eylemine geçildi.

Çekmeköy

ESENYURT

Esenyurt'ta bir araya gelen partililer ve yurttaşlar seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de katılımıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından konuşan Ahmet Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasi tarihi açısından kara bir gün. Bu bir ilk değil; 30 Ekim’de yüzde 50’yle seçilen Esenyurt’un iradesini gasp ettiler ve yerimize kayyum atadılar. 19 Mart Darbesi’yle cumhurbaşkanı adayımızı hapsettiler; şu anda zindanda, orada 22 belediye başkanımızla yiğitçe direniyor. Onlara selam olsun.

Maalesef 21 Mart Darbesi’yle Esenyurt’tan başlayan, 19 Mart’la süren ve nihayet Ankara’da butlanla sonuçlanan bir başka demokrasi saldırısıyla karşı karşıya kaldık.

Bu sadece CHP’ye yapılmış bir saldırı değil; demokrasiye, hukuka ve seçilmişliğe yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı, sizlerin direnişiyle geri püskürtülecek.

Ankara’da Özgür Özel Başkanımız olağanüstü bir çabayla direniyor, İstanbul’da İl Başkanımız Özgür Çelik olağanüstü bir direniş sergiliyor ve Silivri Zindanı’nda İmamoğlu direniyor. Selam olsun onlara.

Bugün demokrasimiz için beni umutlandıran; bütün siyasi partilerin, sivil toplumun ve halkımızın birlik içinde demokrasiye, hukuka, adalete sahip çıkmasıdır. Hepsine sonsuz teşekkürler.

Bu çabamız, bu yürüyüşümüz burada sona ermeyecek. Türkiye’de eşitlik, özgürlük ve adalet tesis edilinceye kadar hep beraber mücadeleye var mısınız?"

Özer'in konuşmasının ardından ilçe başkanlarının ortak açıklaması okundu. Açıklama sonrasında oturma eylemi düzenine geçildi.

Esenyurt

MECİDİYEKÖY

Mecidiyeköy Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar ise Şişli'ye doğru yürüdü.

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal’ın konuşmasının ardından TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Serap Özer yurttaşlara seslendi.