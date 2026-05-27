CHP İstanbul ve İzmir, Facebook hesaplarına mahkeme kararıyla atanan yönetim tarafından el koyulduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya platformu Facebook'taki hesaplarının, Mahkeme kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine geçtiğini duyurdu. İl başkanlığının paylaşımında, “CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır” denildi.

İl Başkanlığı’nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz: https://facebook.com/istanbulorgutu

CHP İstanbul İl Başkanlığı”

CHP İZMİR HESABINA DA EL KOYULDU

İstanbul'un ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de il başkanlığının resmi Facebook sayfasının bilgileri dışında bir müdahaleyle yönetimlerinden alındığını açıkladı.

Güç, açıklamasında, "Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır" ifadelerine yer verdi.

