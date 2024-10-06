CHP istifa çağrısı yapmıştı: Tepkilerin odağındaki Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Türkiye'nin, Fatih'te Semih Çelik isimli erkeğin iki kadını katletmesi ve Beyoğlu'nda kadına yönelik cinsel saldırıyı konuştuğu gün 'Teknofest' paylaşımı tepki çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından dün akşam paylaşım yapan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım" dedi.

"İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur" diyen Yerlikaya, "Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağızJandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla İstanbul’un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

"2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul’da; >> Personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık.

>>Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Emniyet güçlerimiz her an Milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Aziz Milletimiz emin olsun: Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu’nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım.



İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur.



Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer.



Kadınlara… pic.twitter.com/jMfFQoih0z — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2024

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye, Fatih'teki kadın katliamı ve Beyoğlu'ndaki kadına yönelik cinsel saldırı olaylarını konuşurken Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Teknofest' paylaşımı yapmış ve tepki çekmişti.

“Geçmişin izinde, geleceğin peşinde”#Teknofest 2024, Adana’da büyük bir coşkuyla devam ediyor.



128 kurumun yer aldığı ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen bu etkileyici festivalde İçişleri Bakanlığı olarak:

🟥 Jandarma Genel Komutanlığı,

🟥 Emniyet Genel Müdürlüğü,

🟥 Sahil… pic.twitter.com/rdEHEUAIG9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2024

CHP'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Sözcüsü Deniz Yüce, Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, " İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı derhal istifaya davet ediyorum. Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır" demişti.