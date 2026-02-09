CHP itiraz etmişti: AYM en düşük emekli aylığını görüşecek

CHP eşitlik ilkesine aykırı bularak AYM'ye taşımıştı. AYM, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını gündemine aldı

İLK İNCELEME 12 ŞUBAT'TA

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanunun ilgili maddesinin, "yetersiz olması ve eşitlik ilkesine aykırı bulunması" nedeniyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini 12 Şubat Perşembe günü yapacak.

Başvuruda eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini, ilk inceleme aşamasında karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

CHP, EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlemesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.