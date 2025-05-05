CHP İzmir'den, Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki: "Tesadüf değil, siyasetin sonucu"

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınamak ve dayanışmayı göstermek için Alsancak Türkan Saylan Merkezi Kültür Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve yönetimleri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir amaca değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren bir anlayışın ürünüdür. Yaşananlar tesadüf değil, uzun süredir işleyen siyasetin sonucudur. Her fırsatta ‘Ya bendensin ya düşman’ diyen, toplumun ortak hafızasını tahrik eden bir anlayışın sonucudur" dedi.

"DEVLETİN GÜVENLİK ZAAFİYETİ"

Basın açıklamasının ardından konuşan CHP PM üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise, "Genel Başkanımıza yapılan saldırı sadece kendisine değil, toplumsal barışımıza, demokrasimize yapılmıştır. Gözaltına alınan fail kadar, arka perdede ‘vur’ emrini veren azmettirici deşifre edilmeli ve yargılanmalıdır. Size soruyorum, devletin güvenlik zafiyeti mi var? Siyasi göz yummalar mı devrede? Saldırı yaşanırken güvenlik birimlerinin basit tutumu ister ihmal deyin ister kasti deyin asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.