CHP İzmir İl Başkanı gözaltında: "Eşimi gördükten sonra daha güçlüyüm"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sabah saatlerinde Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından İzmir’e sevk edilen Aslanoğlu’nun ifadesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Ek Hizmet Binası’nda alınacak.

Gözaltı sürecine ilişkin konuşan Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu, yaşananların tamamen siyasallaşmış bir sürecin sonucu olduğunu söyledi. Eşiyle kısa bir görüşme fırsatı bulduğunu belirten Duygu Aslanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen siyasallaşmış bir süreç. Eşimle şimdi bir aradaydım, konuşma fırsatı buldum. Morali çok iyi, dimdik ayakta. Herkese, her partiliyi Cemil Tugay da dahil bir arada tutacak olan kişi benim, dedi. Morali çok yüksekti. ‘Buralara devrim marşıyla gelmek isterdim ama’ dedi, hani kapıda kimseyi bulamadım, çünkü diğer tarafa getirileceğini biliyormuş o da. İyiyiz, benim moralim iyi. Eşimi gördükten sonra daha iyi oldum. Bana güç verdi. Gerçekten bana güç verdi ve öyle çıktım. Atlatacağız bu süreci. Siyasallaşmanın sonucu buralara geldi ama... Bitecek. Güçlüyüz. Dimdik ayakta çünkü eşim. Sorulan sorular, eşimin daha önce yargılandığı ve beraat ettiği konular. O yüzden tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp önüne getirmeleri... Yani başka bir açıklaması yok. Bunun kimin yaptırdığı belli. Yine beraat edecek, hatta beraat etmeye bile gerek kalmadan çıkacak diye düşünüyorum.”