CHP İzmir İl Başkanı Güç: “İzmir yok sayıldı”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, BirGün Ege Bürosu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Güç, merkezi idarenin İzmir’e yatırım yapmadığını, belediyelerin işini zorlaştıran siyasi ve mali baskılar oluşturduğunu söyledi. Güç, “İzmir’e toplanan verginin yüzde 3’ü döndü. Kayseri’de bu oran yüzde 43, Konya’da yüzde 25. İzmir yok sayıldı” dedi.

CHP’li Güç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belediyeye ait bazı yapıların devralınmasına yönelik girişimlerinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Meslek Fabrikası örneğini veren Güç, “Meslek Fabrikası’nın kaydı tapuda tescilli çıktı. Mahkemeden hızla geri alacağız. Diğer yapılar için de araştırmalar tamamlanıyor. Belediyelerin açığa çıkardığı kültürel mirasa el koymak doğru değil” şeklinde konuştu.

İZMİR'E YAKLAŞIM RASYONEL DEĞİL

Güç, iktidar kanadından yapılan “Yunan vakfı” benzeri açıklamaların ayrıştırıcı olduğunu belirterek, “Kentin değerlerini itibarsızlaştıran bir dil kullanıldı. İzmir’e yönelik bu yaklaşım rasyonel değil” diye konuştu.

Körfez kirliliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güç, Gediz Nehri ve kollarındaki ağır kirliliğin körfezi doğrudan etkilediğini söyledi. “Gediz’in kirlilik seviyesi 300’e çıktı” diyen Güç, “Organize sanayi bölgelerinin arıtmaları denetlenmedi. Yetkililer gidince tesisler arıtmaları kapattı. Çevre Bakanlığı açıklamaları dahi engelledi” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz patlıcanı temizliğini kendi kaynaklarıyla yaptığını belirten Güç, bunun aslında bakanlığın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

YUKARIDAN MUHATAP YOK

Merkezi idarenin sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkat çeken Güç, belediyelere yüklenen yüke ilişkin, “Bir milyona yakın kişiye sosyal yardım ulaştı. Yüz bin kişiye günlük yemek götürüldü. Okulların tadilatı, cami temizliği, yaşlı bakım hizmetleri belediyelerin sırtında kaldı. Vatandaş yukarıdan muhatap bulmadı, tüm beklenti belediyelere yöneldi” dedi.

SGK kesintileri ve vergi aktarımındaki düşüşün belediyeleri zorladığını söyleyen Güç, ilk yıldaki çöp ve işçi sorunlarının büyük ölçüde bu baskıdan kaynaklandığını anlattı. Belediyelerin yaşadığı şeyin acemilik olmadığına vurgu yapan Güç, “Belediyeler doğrudan siyasi ve mali ambargo altında kaldı. Şimdi toparlanma süreci başladı” şeklinde konuştu.

BİLİNÇLİ İHMAL VAR

İzmir’e 2026 bütçesinde kayda değer yatırım ayrılmadığını belirten Güç, “Körfez temizliği, yol, raylı sistem, stadyum… Hiçbiri için kaynak ayırmadılar. İzmir’e karşı bilinçli bir ihmal var” dedi.