CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 Temmuz’da gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve 135 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 137 kişi İzmir Adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiey göre, Aslanoğlu’nun ifadesinde S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ne zaman ve ne amaçla kurulduğu, kooperatifin yönetiminde kimlerin olduğuna ilişkin soruya projenin fikir babası Şenol Aslanoğlu denilse de bu işin fikir babasının kendisi olmadığını söyleyerek, süreci sonradan öğrendiği ve dahil olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

"GÖZALTINA ALINMAMIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in bir televizyon programındaki iddiaları nedeniyle Savcılığın tekrar soruşturma başlattığını hatırlatan Aslanoğlu, “Savcılık bu kez Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü marifetiyle savunmalarımızı ve ifadelerimizi almak istedi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü savcılığın isteği ile bizleri davet etti. Ben yine kendi ayaklarımla giderek, bu kooperatif konusu ile ilgili sorulan sorularla ilgili ifade verdim. Mahkemenin kesinleşmiş kararlarına rağmen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü aynı soruları sormuştur. Ben bu soruları cevapladım. Yani ben kolluk kuvvetleri tarafından ne zaman davet edilsem gecikmeksizin davete icabet etmiş, Savcılık tarafından benden istenilen ifadeleri gönüllü olarak vermişimdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olarak her hafta bir sürü toplantıda, Sayın İzmir Valisi, Sayın İzmir Emniyet Müdürü ve Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile aynı protokolde oturdum. Ne zaman ‘senin ifadene ihtiyacımız var’ denilse zaten gelirim. Benim yerim, işim, mesleğim ve toplumdaki yerim bellidir. Ben zaten çağrılsam gelirdim. Gözaltına alınmamın doğru olmadığını düşünüyorum'' ifade ettiği öğrenildi.

"BAĞIMSIZ DENETİM KURULUNUN RAPORUNDA USULSÜZLÜĞE RASTLANMADI"

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nin alt taşeron olarak sadece City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'yle anlaşma yaptığı belirten Aslanoğlu, City Construction yapı isimli firma dışında hiçbir firma ile sözleşme imzalamadığını ve hakediş ödemediğini kaydetti. Aslanoğlu, bütün kooperatiflerin bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmek zorunda olduğuna dikkat çekerek kooperatifin muhasebe kayıtlarının bağımsız denetim kurulu tarafından denetlendiği ve denetim raporunda bir usulsüzlüğe rastlanmadığını ifadesinde bulundu.

Aslanoğlu, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün algı yarattığını ileri sürerek, "Kaç para toplanarak inşaat yapıldığı asıl sorundur. Yani topladığınız paranın inşaatın bugünlere geldiği seviyenin karşılığı olup olmadığıdır. Bir yüklenicinin usulsüz ve haksız kazanç elde edilmesi için ya aptalca hakediş dışında bir ödeme alması lazım ya da hakedişinin usulsüz olması lazım. Bir hakediş nasıl usulü ya birim fiyatı, piyasa koşullarına göre fahiş yüksek olmalı veya yapılan işin metrajı şişirilmelidir. Yani yapılmamış iş, yapılmış gibi gösterilmelidir. Yani 10 metre duvar örüp, sanki 100 metre duvar örmüş gibi hakediş düzenlemeniz gerekir. Yapılan her bir iş, ilk önce İZBETON kontrol mühendisleri tarafından kontrol edildiğine, ardından da Büyükşehir Kontrol mühendisleri tarafından kontrol edildiğine ve bunlar tarafından da bu işlerin eksik olduğunu beyan eden bir tutanak yazı, eleştiri hatta söz olmadığına göre, metrajlar ilgili bir usulsüzlüklerden bahsedilemez" dediği öğrenildi.

"KELİME OYUNLARIYLA İTİBAR ZEDELEMESİ YAPMAK ALÇAKLIKTIR"

Kooperatif inşaata başladığı andan itibaren içeri giren her bir işçiyi, malzemeyi ve makineyi ilk önce İZBETON yetkilerinin görüp onayladığını kaydeden Aslanoğlu'nun şöyle savunma yaptığı öğrenildi:

''Ardından Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkilileri görür ve onaylar. İnşaatlar kooperatif, kooperatifin alt taşeronu CİTY isimli firma ve onun alt taşeronları tarafından yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm yetkilileri tarafından her gün görülür ve her gün onaylanır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel dönüşüm daire başkanlığı eğer, benim haberim olmadan kooperatif 15 katlı binaları 400 daireyi benden habersiz yapmış, hiç iznim yoktu derse asıl dolandırıcılık bu olur. İnşaat faaliyeti Nisan 2022’de başlamış, Kentsel dönüşüm daire başkanlığının inşaat faaliyetlerini durdurma yazısına kadar devam etmiştir. Herkesin gözleri önünde, bütün medyanın bilgisi dahilinde Kentsel dönüşüm daire başkanlığının himayesindedir. Yukarıdaki iddiada bile isteye, yargıyı yanıltmak vardır. Söylenen hatalı beton imalatı nedeniyle, kentsel dönüşüm daire başkanlığının işlem yaptığı kooperatif üçüncü etap Örnekköy projesidir. Benim başkanlığını yaptığım kooperatif kilometrelerce uzaktır. Hiç ilgimiz olmayan bir inşaat faaliyetinde sanki Örnekköy İş İnsanı kooperatifinin bir ilgisi varmış gibi, sanki hatalı bir işlem yapılmış gibi, kelime oyunlarıyla itibar zedelemesi yapmak alçaklıktır.''

"ÖZÇELİK, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR"

Ayşe Arzu Özçelik’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olduğunu belirten Aslanoğlu, "En başından itibaren kentsel dönüşüm işinin kendisinin istediği müteahhitlere verilmemesi sebebiyle kooperatifler, yani vatandaşın kendisinin yapması onu fazlasıyla rahatsız ettiği için bütün süreci yavaşlatmaya, geciktirmeye, iş ve işlemlerin tamamlanmaması için kötü niyet ile hareket eden bir şahıstır. Bu sebeple Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer tarafından durum tespit edilmiş, Daire Başkanlıkları kapatılmış, adı geçen hanımefendi o görevden uzaklaştırılmıştır. Bundan duyduğu kin ve nefret ile beyanat vermiştir. Daha sonra çok istediği şekilde, belediye başkanı değiştiğinde Sayın Cemil Tugay tarafından tekrar Daire Başkanı yapılmıştır. Göreve geldiği günden beri kooperatifler ile ilgili sözleşmenin iptali için elinden geleni yapmıştır. Sözleşmeler iptal edilir edilmez, yüzde 32 mi, yüzde 55 mi bittiği henüz tartışma konusu olan inşaatın bir müteahhit tarafından yaptırılması için gayret göstermiştir" savunmasını yaptığı ifade edildi.

Şenol Aslanoğlu, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, kooperatif başkanlığı yaparken alt yüklenici olduğu dönemde, kendi alt yüklenicisine iş vermenin ihale olmadığını, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanamayacağını söylediği ifade edildi.