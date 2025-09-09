CHP İzmir il örgütü: “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’tir”

CHP İzmir il örgütü, partinin İstanbul İl Başkanlığının görevden alınması ve il yönetiminin görevlerini yerine getirmek üzere "geçici kurul" atanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca “Kayyum darbedir”, “İrademe dokunma” ve “CHP susmaz” sloganları atan grup, kayyum kararına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte, demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapıldı.

Yürüyüşün ardından, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan "partisinin zor günler geçirdiğini" ifade etti.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığının dün 5 bin polisle ablukaya alındığını söyleyen Bakan, şöyle konuştu:

"Bu dünyanın en zayıf demokrasisinde bile seyredildiğinde Türkiye ile ilgili fikir veriyor. CHP’li demeye bin şahit lazım. Birini kayyım atayarak partimize gönderdiler. Belediye başkanlarımız, il başkanımız cezaevinde. Partimiz yargı kuşatmasında. Bizi yolda görenler diyor ki 'Zor iş yapıyorsunuz'. Özgür Özel’i çok taktir ettiklerini söylüyorlar. Bu tür durumlarda benim aklıma, bize 9 Eylülleri yaşatanlar, yani Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları geliyor. Biz hangi koşullarda cumhuriyeti kurduk? Çetmili Kara Ali Çavuş, Balkan Harbi’nde savaşmaya başlamış, 8 yaşında bıraktığı oğlu ile Dumlupınar’da karşılaşıyor. Ve oğlunun kucağında şehit oluyor. Oğlu Mehmet Onbaşı da 9 Eylül'de şehit oldu. Şerife Bacı’yı hatırlıyorum. Miralay Bey’i hatırlıyorum... Atatürk’e tepeyi yarım saati sonra alacağını bildirmesine rağmen alamayınca kalbine kurşun sıkan Reşat Bey’i hatırlıyorum. Onların verdiği mücadeleden daha büyük bir mücadele vermiyoruz. Biz bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele azmi ile mücadele etmeliyiz.”

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları söyledi:

“Biz bir şeyleri savunuyoruz, savunduklarımızı ise birileri yok etmeye çalışıyor. Ayrı ayrı mücadeleler gibi görünüyor ama aslında bilimin karşısına hurafeyi koyuyorlar. Sanatın içine tükürüyorlar. Eğitimi değersizleştirmeye çalışıyorlar. Atatürk kadınlarımıza 'Erkekler kadar eşitsiniz' dedi. O eşitliği işin başında sağladı. Kadınları dövmeyi, onları dışlamayı, hor görmeyi kendine görev bilenler var. Onlara karşı mücadele ettik. Demokrasiyi içine sindiremeyenler oldu. Bizler hala bir şeylerin mücadelesini veriyoruz. Bizler hala bir devletin, hukukun mücadelesini veriyoruz. 100 yıl önce temelleri atılmasına rağmen bunu içine sindiremeyenlere karşı adalet mücadelesi veriyoruz. Bunun mücadelesini CHP’liler veriyor. Bazı insanlara yalanlar söyleyerek, halkımızı kandırarak yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Bizler öyle bir siyasi misyonunun mirasçısıyız ki tam bağımsız Türkiye mücadelesini veriyoruz. Türkiye’yi bu kadar borçlandırmalı mıydınız? Yabancılara bağımlı hale getirmeli miydiniz? Türkiye birileri soykırım yaparken ses çıkartamayan ülke haline mi dönmeliydi? Bizler insanlarımızın özgürlüklerini, hak, hukuk ve bağımsızlığı savunduk. Bunlarla mücadele ediyoruz. Hepimiz çok yorulduk. Sokakta karşımıza çıkan insanlarımızın elimizi kolumuzu tutup ‘sakın direnmekten vazgeçmeyin’ demelerini binlerce kez yaşadım. O nedenle yorulmaya hakkımız yok. Çünkü biliyorum ki tarlasında çalışırken bizden daha fazla yorulanlar, madenlerde gün yüzü görmeden çalışanlar var, sabahın köründe yollara düşenler var, çocuğunu okula yanına yiyecek koymadan göndermenin bitkinliğini yaşayanlar var.”

"BİZİ ENGELLEYEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMESİNLER"

Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını ancak verdiği umudun yok olmadığını ifade ederek, "O umudu hangi şart altında olursa olsun korumaya devam edeceğiz. Her yaştan yurttaşlarımızın size ve CHP’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. Hangimize ne yaparlarsa yapsınlar, içimizden her zaman yeni Ekrem İmamoğlu’ları çıkartır mıyız? Bir gider bin gelir miyiz? Böyle olmalıyız. Birkaçımızı tutuklayarak, bazılarımızı görevden alarak bizi engelleyeceklerini düşünmesinler” diye konuştu.

Milletin önüne sandık koyulduğunda gurur yaşamak istediklerini bildiren Tugay, "Buna inanmayan CHP’de kalmamalı. Bu zafere inanmayan varsa CHP’de kalmasın” dedi.

"BİZİM BİR TANE İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ VARDIR, ADI DA ÖZGÜR ÇELİK’TİR"

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan da partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de arasında bulunduğu yol arkadaşlarının dünyanın hiçbir yerinde tutuklamaya sebep olamayacak gerekçelerle cezaevine konulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Tüm bu yasa dışı ve parti devleti uygulamalarıyla birlikte, maalesef ki içimizden çıkan ve gerçek yüzlerini 5 bin polis ile kayyum olmak için İstanbul İl Başkanlığımıza baskın düzenlediğinde, kendi partililerini coplattığında ve biber gazı sıktırdığında tanıdığımız hainlerle de mücadele etmek zorundayız. Şimdi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan CHP’nin İzmir İl Örgütü adına, 9 Eylül’de tüm dünyaya haykırıyoruz; hem sarayın gözü dönmüş uşaklarına hem de ihanet içinde olan tüm alçak hainlere ilan ediyoruz ki, 'Bizim bir tane İstanbul İl Başkanlığımız vardır ve onun seçilmiş, onurlu ve korkusuz il başkanının adı da Özgür Çelik’tir. Hiçbir ısmarlama mahkeme kararı, hiçbir hainin iktidar gücüyle kendini kayyum atatması bu gerçeği değiştiremez. Tarih, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in kararlı ve onurlu duruşunu da CHP’li sandığımız, her makamı verdiğimiz ama partisini ve partililerini sırtından hançerleyen hainleri de yazacaktır."