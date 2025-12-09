CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel: "İktidarınızın ömrünü uzatmaktan başka hiçbir şeyi dert etmediniz"

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda, TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel AKP iktidarı döneminde Meclis'in denetim yetkilerinin ve yasama faaliyetlerinin etkisizleştirildiğini söyledi. Yücel, yeni sistem nedeniyle ülke çapında yaşanan felaketlerden sorumlu olduğunu belirttiği Bakanların Meclis karşısında hesap vermediğini ve Cumhur İttifakı'nın Meclis çalışmalarını sadece kendi iktidarlarının ömrünü uzatmak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"AKP’NİN 23 YILLIK İKTİDARINDA ETKİSİZLEŞTİRDİĞİ KURUMLARDAN BİRİ DE TBMM’DİR"

“AKP’nin 23 yıllık iktidarında etkisizleştirdiği kurumlardan biri de TBMM’dir. Önce denetim yetkileri tırpanlandı, sonra yasama faaliyetleri teknik ve içerik olarak niteliksizleşti. En sonunda da millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis, 2017 Anayasa değişikliğiyle, tek adamın her şeye karar verme, millet iradesinin üzerinde olma isteği ve hayali ülkemizi demokrasi ve ekonomi alanında her geçen gün daha da kötüye götürdü. Bir prosedür haline indirgenen bütçe hakkı sakatlanmış, yasama faaliyetleri etkisizleştirilmiş, milli irade adına yapılan denetim yetkisi elinden alınmış bir Meclis’le karşı karşıyayız.

Ülkedeki toplumsal kuralların belirlenmesinde yaptığı yasalarla etkin bir rol oynaması beklenen Meclis, bugün sadece bir onay makamı haline getirilmiştir. Geçmişte sözlü soru ve gensoru gibi mekanizmalarla denetleyen Meclis, bugün gerçek anlamda denetim yetkisini dahi yitirmiş durumdadır. Bolu Kartalkaya’da 78 insanımızın yanarak can vermesinde sorumluluğu olan Turizm Bakanı da İliç maden kazasında 9 madencimizin hayatını kaybetmesinde ihmali olan Çevre ve Şehircilik Bakanı da güvencesiz bir şekilde çalıştırılan çocuk ve kadınların iş cinayetlerinde ölmesinde vebali olan Çalışma Bakanı da okul çağındaki çocuklarımızın can vermesinde sorumluluğu olan Milli Eğitim Bakanı da milletin Meclisi’ne hesap vermemektedir.

28. Dönem boyunca Meclis’e 37 bin 231 soru önergesi verilmiş, bunların 10 bin 381’i hiç cevaplanmamıştır. Sadece 5 bin 745’i süresinde cevaplanmıştır. ‘Konu hakkında araştırmalar sürüyor’ ya da ‘Bu konu, Bakanlığımızın konusu dışındadır’ gibi geçiştirici ifadeler de cevaptan sayılmış. 28. Dönem’in başından bu yana her 100 kanun teklifinin 60’ını CHP vermiş ama her biri AKP ve MHP grubu tarafından reddedilmiştir. 'EYT kapsamına girmeyenler için kademeli emeklilik hakkını konuşalım, mağduriyetleri giderelim' dedik, reddettiniz. 'Vergi dilimlerini yeniden belirleyelim, vergide adaleti sağlayalım' dedik, reddettiniz. 'Antidemokratik kayyum uygulamasını kaldıralım' dedik, reddettiniz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyeye yükseltilmesini teklif ettik, reddettiniz. Halkın yararına olan her şeyi reddettiniz, iktidarınızın ömrünü uzatmaktan başka hiçbir şeyi dert etmediniz.”