CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Tünel 7 yılda 700 milyon dolar yuttu

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Avrasya Tüneli'ne ilişkin vrdiği bilgileri değerlndirdi.

Polat, Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada, Avrasya TÜneli'nden geçen araç sayısının belirtildiğini ancak garanti edilen araç sayısı ve garanti ödemelerine ilişkin yine bilgilerin verilmediğini ifade etti.

Geçen 7 yıl 8 aylık süreçte işletmeci firmaya garanti edilen 192 milyon araç garantisine ulaşılamadığının altını çizen Polat, bugüne kadar toplam 141 milyon araç geçişinin sağlandığını, yaklaşık 51 milyon geçmeyen aracın ve garanti edilen geçiş ücreti farkının Hazine tarafından işletmeci firmaya ödendiğini belirtti.

İktidar yetkililerinin bayram tatillerinde geçiş yapan araç rakamlarını rekor diyerek paylaştığına vurgu yapan Polat, 2023 yılı sonuna kadar Avrasya Tüneli'nden 7 yıl sonunda garanti edilen geçiş sayısına ulaşılamadığını söyledi.

İKTİDARDAN FİRMAYA 'GARANTİ ÖDEME'

Avrasya Tünelinin 2042 yılına kadar yapımcı firma tarafından işletileceğine vurgu yapan Polat, 2016 Aralık ayında hizmete alınan tünel için geçiş ücreti olarak firmaya 4 Dolar+ KDV+ABD tüketici endeks farkı garanti edildiğini söyledi.

Tünelin toplam maliyetinin 1 milyar 245 milyon dolar olduğunu belirten Polat, firmaya 7 yıl için toplam garanti ödeme tutarının 700 milyon doların üzerinde olduğunu ve firmanın tüneli 18 yıl daha işleteceğini belirtti.

İşletmeci firmanın işletme süresi sonunda sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödeyeceği fark ödemesi ile 2 tünel parasını elde edeceğine vurgu yapan Polat, "Milletimizin cebinden 5 kuruş çıkmayacak dediler 2 tünel parasını milletimize ödetiyorlar" dedi.

YÜZDE 194 ZAM DA KURTARMADI

İşletmeci firma ile yapılan sözleşme gereği garanti edilen geçiş ücretinin 236 TL olduğunun altını çizen Mahir Polat, 2023 Aralık ayında uygulanan geçiş ücretinin 53 TL iken 8 ayda yüzde 194 zamlanarak son zamla geçiş ücretinin 156 TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Seçimler nedeni ile 2 yıl ertelenen geçiş ücreti zamlarının hazineye büyük yük getirdiğini belirten Polat, son 8 ayda gerçekleşen zamlara rağmen geçiş yapan her araç için Hazine'nin işletmeci firmaya 80 TL ödemek durumunda kaldığını ifade etti. Son 2 yılda Hazine'nin ödediği farkın ciddi oranda açıldığı ve kur da yaşanan artış ile garanti ödeme tutarlarının katlandığının altını çizen Polat, 2017 yılında 123 milyon TL olan garanti ödeme tutarının 2021 yılında 556 milyon TL, 2022 yılında 1 milyar 230 milyon ve son olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 faaliyet raporunda 2 Milyar 899 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.