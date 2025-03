CHP İzmir’de ‘Ekrem İmamoğlu’ protestosu: "Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin"

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, başkanlık binası önünde protesto düzenledi. Protestoya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile gençlik ve kadın kolları katıldı.

İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağı dolduran kalabalık, "Hak, hukuk, adalet", "İsyan, devrim, özgürlük" "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", " Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Her yer İstanbul her yer direniş" sloganlarıyla karara tepki gösterdi.

Protestoya, TİP, DEM Parti, Zafer Partisi ve diğer siyasi partiler ile Türk-İş, DİSK, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve diğer meslek kuruluşları destek verdi.

İl Başkanı Aslanoğlu, örgütü mücadeleye ve 23 Mart'ta yapılacak önseçim için sandıklara çağırdı.

“Hedef alınan yalnızca CHP değil, milletin ta kendisidir”

İktidarın ‘kaybetme korkusuyla’ baskı yoluna gittiğini belirten Aslanoğlu, “Türkiye, güne halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle CHP’miz Türkiye’nin 1'inci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca CHP değil, milletin ta kendisidir” dedi.

“HALKIN İRADESİNİN YERİNE GEÇMEK İÇİN GÜÇ KULLANMAK DARBEDİR”

Yaşananları ‘darbe’ olarak tanımlayan Aslanoğplu, şunları söyledi:

“Erdoğan’ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır.”

“BU, 86 MİLYONUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR”

İmamoğlu’nun halkın iradesini temsil ettiğini kaydeden Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu ve CHP, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele, sadece İmamoğlu’nun ya da sadece CHP’nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, CHP ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. CHP olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. CHP olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz: Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin!”

“23 MART’TA ÖN SEÇİM SANDIKLARINDA BULUŞALIM”

23 Mart’ta yapılacak ön seçime katılım çağrısı yapan Aslanoğlu, protestoların gün boyu devam edeceğini belirterek “Bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz... 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Bugün 16.00’dan 20.00’ye kadar halkımız ilçe binalarımıza çağıracağız. Saat 20.00’de tüm ilçe binalarımızda vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Tüm hemşerilerimizi ilçe başkanlıklarımıza bekliyoruz. Aynı zamanda ortak irademizi göstermek için saat 18:00’de Mimarlık Merkezinde Emek ve Demokrasi güçleri ile birlikte demokrasiye inanan tüm arkadaşlarımız güce güç katmaya davet ediyoruz” diye konuştu.